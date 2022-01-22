Газета.RuБиткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 годаБиткоин в ходе торговой сессии в субботу снижался до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск.Газета.RuВ последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года.ТАССИнвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что зафиксированная просадка биткоина говорит о сдувании финансового «пузыря».ФАНЭмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияФАНПодробнее о событииБиткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 годаГазета.Ru06:48Биткоин падает более чем на 10%Говорит Москвавчера в 08:26Биткойн торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 годаТАСС06:18Курс биткоина снизился почти на 10 процентовПарламентская газетавчера в 08:28Стоимость биткоина опустилась ниже $34,2 тысячиАргументы и Факты07:29Биткоин в ходе торговой сессии снизился до $37,95 тысИзвестиявчера в 08:14Курс биткоина опустился до 37,87 тысячи долларовФАНвчера в 08:06Показать ещёОценить1Поделиться