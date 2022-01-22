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Биткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года

Биткоин в ходе торговой сессии в субботу снижался до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск.
Газета.Ru
В последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года.
ТАСС
Инвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что зафиксированная просадка биткоина говорит о сдувании финансового «пузыря».
ФАН
Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
ТАСС

Подробнее о событии

Биткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года
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Биткойн торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года
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