Газета.RuБиткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 годаБиткоин в ходе торговой сессии в субботу снижался до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск.Газета.RuВ последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года.ТАССБанк России в четверг сообщил о планах запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют.ТАССЦена криптовалют отражает общее снижение спекулятивных инвестиций, вызванное объявленным в декабре прошлого года ужесточением денежно-кредитной политики в США, отмечает Bloomberg.ForbesЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНИА Красная ВеснаRB.RUЭкономика сегодняПодробнее о событииКурс биткоина опустился до минимума июля 2021 годаФАН08:20Цена биткоина упала ниже $35 000 впервые за полгодаForbes08:15Биткойн торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 годаТАСС06:18Биткоин вернулся к июльскому минимумуЭкономика сегодня07:49Стоимость биткоина опустилась ниже $34,2 тысячиАргументы и Факты07:29Биткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 годаГазета.Ru06:48Цена на биткоин опустилась до уровня июля 2021 годаRB.RU08:01Показать ещёОценить20Поделиться