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Биткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года

Биткоин в ходе торговой сессии в субботу снижался до $34 161, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск.
Газета.Ru
В последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года.
ТАСС
Банк России в четверг сообщил о планах запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют.
ТАСС
Цена криптовалют отражает общее снижение спекулятивных инвестиций, вызванное объявленным в декабре прошлого года ужесточением денежно-кредитной политики в США, отмечает Bloomberg.
Forbes

Подробнее о событии

Курс биткоина опустился до минимума июля 2021 года
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Цена биткоина упала ниже $35 000 впервые за полгода
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Биткойн торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года
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Биткоин вернулся к июльскому минимуму
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Стоимость биткоина опустилась ниже $34,2 тысячи
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Биткоин торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года
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Цена на биткоин опустилась до уровня июля 2021 года
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