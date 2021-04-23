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Биткоин упал ниже $50 000 из-за планов Байдена повысить налоги в США

Курс биткоина упал на 5% до $48.8867, опустившись ниже отметки в $50.000 впервые с начала марта. Криптовалюты эфириум и XRP подешевели примерно на 7%. За неделю биткоин потерял примерно 15%.В источнике
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С чего всё началось

Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%. Об этом пишет
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами главы государства.

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