Курс биткоина упал на 5% до $48.8867, опустившись ниже отметки в $50.000 впервые с начала марта. Криптовалюты эфириум и XRP подешевели примерно на 7%. За неделю биткоин потерял примерно 15%.

С чего всё началось Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами главы государства. РБК вчера в 02:34