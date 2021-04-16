Кравчук потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс»

Украина пойдет на компромисс только в одном случае: если Россия объявит о готовности прекратить агрессию и оккупацию территорий, заявил Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.