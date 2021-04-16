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Forbes

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

На фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источнике
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Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Финмаркет16 апреля в 10:32

Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в Турции

РБК16 апреля в 02:53

Стоимость биткоина упала на фоне введения в Турции запрета на криптовалюту

ФАН16 апреля в 08:09

Отказ Турции от криптовалют привел к падению стоимости биткоина

Экономика сегодня16 апреля в 07:31

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

Forbes16 апреля в 06:53

Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в Турции

Аргументы и Факты16 апреля в 05:37

Рынок увидит еще больше запретов на использование Bitcoin

Finam.Ru16 апреля в 09:29
Интересное

Кравчук потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс»

Украина пойдет на компромисс только в одном случае: если Россия объявит о готовности прекратить агрессию и оккупацию территорий, заявил Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Вести.Ruвчера в 10:42