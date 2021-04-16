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Forbes

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

На фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источнике
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Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Финмаркетвчера в 10:32

Рынок увидит еще больше запретов на использование Bitcoin

Finam.Ruвчера в 09:29

Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в Турции

РБКвчера в 02:53

Отказ Турции от криптовалют привел к падению стоимости биткоина

Экономика сегоднявчера в 07:31

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

Forbesвчера в 06:53

Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в Турции

Аргументы и Фактывчера в 05:37

Стоимость биткоина упала на фоне введения в Турции запрета на криптовалюту

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Арбитр Федотов: просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова». Судьи отдают долги Сухине

Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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Ротор — Динамо 0:3

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Ротор» – «Динамо» завершился в пользу москвичей со счетом 3:0.
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