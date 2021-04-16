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Forbes

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

На фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источнике
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Рынок увидит еще больше запретов на использование Bitcoin

Finam.Ruвчера в 09:29

Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в Турции

РБКвчера в 02:53

Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в Турции

Аргументы и Фактывчера в 05:37

Турция запрещает с 30 апреля рассчитываться криптовалютой

Говорит Москвавчера в 03:47

Курс биткойна упал до $61 000 после запрета расчетов криптовалютами в Турции

Ведомостивчера в 03:35

Турция запрещает использование криптовалюты для покупки товаров и услуг

ПРАЙМвчера в 03:05

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

Forbesвчера в 06:53
Интересное

Китайская CanSinoBIO заявила, что ее вакцина от COVID-19 не образует тромбы

Китайская компания CanSino Biologics Inc (CanSinoBIO) заявила, что у получателей ее вакцины от COVID-19 Ad5-nCoV не было зарегистрировано ни одного серьезного случая появления тромбов, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.
ИА Красная Веснавчера в 07:03

Евгений Кузнецов забил четвёртую шайбу «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»

За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1. На 33-й секунде второго периода Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве.
Чемпионат14:29