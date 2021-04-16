Евгений Кузнецов забил четвёртую шайбу «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»

За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1. На 33-й секунде второго периода Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве.