ForbesБиткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в ТурцииНа фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источникеМосковский Комсомолец ТурцияЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияАргументы и ФактыГазета.Ru3DNewsАктуальные НовостиБлокчейн24ФАНNews.ruToDay News UfaРамблерРБКМИР 24Подробнее о событииТурция запретила платежи в криптовалютахМосковский Комсомолец Турция02:02Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в ТурцииРБК16 апреля в 02:53Рынок увидит еще больше запретов на использование BitcoinFinam.Ru16 апреля в 09:29Отказ Турции от криптовалют привел к падению стоимости биткоинаЭкономика сегодня16 апреля в 07:31Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в ТурцииForbes16 апреля в 06:53Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в ТурцииАргументы и Факты16 апреля в 05:37Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалютФинмаркет16 апреля в 10:32Показать ещёОценить51Поделиться