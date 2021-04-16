Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Forbes

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

На фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источнике
Экономика сегодня
Центральная Служба Новостей
Новые Известия
Аргументы и Факты
Газета.Ru
3DNews
Актуальные Новости
Блокчейн24
ФАН
News.ru
ToDay News Ufa
Рамблер
РБК
МИР 24

Подробнее о событии

Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Финмаркетвчера в 10:32

Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в Турции

Аргументы и Фактывчера в 05:37

Стоимость биткоина упала на фоне введения в Турции запрета на криптовалюту

ФАНвчера в 08:09

Отказ Турции от криптовалют привел к падению стоимости биткоина

Экономика сегоднявчера в 07:31

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

Forbesвчера в 06:53

Биткоин подешевел после запрета криптовалют в Турции

Газета.Ruвчера в 08:24

Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в Турции

РБКвчера в 02:53
Интересное

Юки Цунода допущен к старту

Из-за аварии в начале квалификации Юки Цунода не смог проехать быстрый круг в квалификации, но после запроса команды он допущен на старт специальным решением стюардов, которые учли его результаты на свободных заездах.
F1news.ru10:46
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?