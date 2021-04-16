ForbesБиткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в ТурцииНа фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источникеЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияАргументы и ФактыГазета.Ru3DNewsАктуальные НовостиБлокчейн24ФАНNews.ruToDay News UfaРамблерРБКМИР 24Подробнее о событииБиткойн падает после запрета Турции на использование криптовалютФинмаркетвчера в 10:32Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в ТурцииАргументы и Фактывчера в 05:37Стоимость биткоина упала на фоне введения в Турции запрета на криптовалютуФАНвчера в 08:09Отказ Турции от криптовалют привел к падению стоимости биткоинаЭкономика сегоднявчера в 07:31Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в ТурцииForbesвчера в 06:53Биткоин подешевел после запрета криптовалют в ТурцииГазета.Ruвчера в 08:24Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в ТурцииРБКвчера в 02:53Показать ещёОценить49Поделиться