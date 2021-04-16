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Forbes

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.
Forbes
Популярность криптовалют в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции.
РБК
В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.
РБК
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