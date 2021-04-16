Фигуристка Щербакова победила в произвольной программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей в одиночном женском разряде на командном чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию (World Team Trophy), который проходит в Осаке.