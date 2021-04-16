ForbesБиткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в ТурцииЦентральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.ForbesПопулярность криптовалют в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции.РБКВ марте годовая инфляция в стране превысила 16%.РБКЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияАргументы и ФактыГазета.Ru3DNewsАктуальные НовостиБлокчейн24ФАНNews.ruToDay News UfaРамблерРБКМИР 24Подробнее о событииБиткойн падает после запрета Турции на использование криптовалютФинмаркетвчера в 10:32Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в ТурцииForbesвчера в 06:53Стоимость биткоина упала на фоне введения в Турции запрета на криптовалютуФАНвчера в 08:09Отказ Турции от криптовалют привел к падению стоимости биткоинаЭкономика сегоднявчера в 07:31Рынок увидит еще больше запретов на использование BitcoinFinam.Ruвчера в 09:29Биткоин упал в цене на фоне запрета криптовалют в ТурцииАргументы и Фактывчера в 05:37Биткоин подешевел на фоне запрета криптовалют в ТурцииРБКвчера в 02:53Показать ещёОценить48Поделиться