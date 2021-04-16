Нация в заложниках. Кто мешает Байдену ужесточить контроль над оружием в США

Нынешний президент США намерен ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране, где массовые убийства по-прежнему происходят с пугающей частотой и уже кажутся едва ли не обыденным явлением.