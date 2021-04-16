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Forbes

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

На фоне заявления турецкого ЦБ курс биткоина перешел к стремительному падению, опустившись ниже $61 000 впервые с 13 апреля, отмечает Reuters.В источнике
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Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Финмаркетвчера в 10:32

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Finam.Ruвчера в 09:29

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ПРАЙМвчера в 03:05

Биткоин упал ниже $61 000 после частичного запрета криптовалют в Турции

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Нация в заложниках. Кто мешает Байдену ужесточить контроль над оружием в США

Нынешний президент США намерен ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране, где массовые убийства по-прежнему происходят с пугающей частотой и уже кажутся едва ли не обыденным явлением.
ТАСС15 апреля в 09:50