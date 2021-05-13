Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа

Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.