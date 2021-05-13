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Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов

Стоимость биткоина снизилась более чем на 17%, примерно до 46,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Биткоин восстановился до $51 тысячи

ПРАЙМ03:55

Биткоин падает в цене более чем на 15%

RT на русском20:52

Биткоин резко потерял почти 10% стоимости

Life.ru19:59

Биткоин резко упал в цене

Lenta.ru20:23

Стоимость биткоина рухнула сразу на 17%

РЕН ТВ20:22

Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов

РИА Новости20:14

Биткоин потерял в цене более чем 15%

News.ru20:37
Интересное

Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа

Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.
РИА Новости04:08

Россиянка осталась разочарованной в соотечественниках после отдыха на Кубе

Российская туристка составила список плюсов и минусов отдыха на Кубе после ее отмененного тура в Турцию и рассказала, почему ее разочаровало поведение соотечественников.
Центральная Служба Новостей03:37

Стрелявшего в Казани привезут на психиатрическую экспертизу в Москву

Психолого-психиатрическую экспертизу 19-летнему подростку Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, будут проводить в Москве – в институте имени Сербского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
РЕН ТВ02:17

NASA показало Юпитер в трёх разных cветовых диапазонах

Как отмечают специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA), новые снимки позволяют в деталях изучить атмосферные явления на Юпитере, поскольку в разных диапазонах света планета выглядит по-разному.
Популярная механика02:07

Возвращение гипердержавы: кто и почему боится Китая

Жак замечает: сегодняшние западные системы, то есть демократия, не демонстрируют ни малейших признаков подобной гибкости перед лицом кризиса, охватившего Запад, — кризиса никак не меньшего, чем тот, что созрел в Китае к моменту смерти Мао в 1976 году.
РИА Новости01:00