Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.
Психолого-психиатрическую экспертизу 19-летнему подростку Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, будут проводить в Москве – в институте имени Сербского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как отмечают специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA), новые снимки позволяют в деталях изучить атмосферные явления на Юпитере, поскольку в разных диапазонах света планета выглядит по-разному.
Жак замечает: сегодняшние западные системы, то есть демократия, не демонстрируют ни малейших признаков подобной гибкости перед лицом кризиса, охватившего Запад, — кризиса никак не меньшего, чем тот, что созрел в Китае к моменту смерти Мао в 1976 году.