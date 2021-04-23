Курсы криптовалют продолжают снижаться. Так, биткоин торгуется ниже 49 тысяч долларов, приводит данные CoinMarketCap.com. На момент написания новости криптовалюта торгуется по цене 48 323 доллара.В источнике
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало на 20 тыс. рублей авиакомпанию "Ангара" за шестичасовую задержку рейса Чита - Чара в ноябре 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Свое решение Литва согласовала с Латвией и Эстонией Латвия объявила дипломата из России персоной нон грата, поддержав Чехию "в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике".
Отныне статус иноагента присвоен юридическому лицу, зарегистрированному в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (интернет-издание "Медуза"), и обществу с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ" (издание ПАСМИ).