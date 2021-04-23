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Биткоин упал ниже 49 тысяч долларов

Курсы криптовалют продолжают снижаться. Так, биткоин торгуется ниже 49 тысяч долларов, приводит данные CoinMarketCap.com. На момент написания новости криптовалюта торгуется по цене 48 323 доллара.В источнике

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Блокчейн2405:55

Биткоин упал ниже 49 тысяч долларов

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Биткоин упал и близится к массовой распродаже на рынке криптовалют

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Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало на 20 тыс. рублей авиакомпанию "Ангара" за шестичасовую задержку рейса Чита - Чара в ноябре 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
ТАССвчера в 23:40

Латвия, Литва и Эстония высылают четырех российских дипломатов

Свое решение Литва согласовала с Латвией и Эстонией Латвия объявила дипломата из России персоной нон грата, поддержав Чехию "в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике".
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Российская газета07:58