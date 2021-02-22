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Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Биткоин упал ниже психологического порога $50 тыс

Биткоин сегодня днем резко ускорил падение, опустившись ниже психологической отметки в $50 тыс, об этом говорят данные торгов.В источнике
Подробнее о событии

Курс биткойна упал до $45,6 тысячи

РЕН ТВвчера в 07:01

Стоимость биткоина снизилась на 16%

Телеканал 360°вчера в 07:30

Биткоин дешевеет второй день подряд

ПРАЙМвчера в 04:52

Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%

Известиявчера в 01:15

Биткоин рухнул больше чем на 10 процентов

Lenta.ruвчера в 01:11

Биткоин подешевел на 5,13%

Московский Комсомолецвчера в 22:01

Цена биткоина обвалилась ниже 50 тысяч долларов

РИА Новости22 февраля в 09:31
Интересное

В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за морозов и метели

Режим ЧС ввели в трех районах Челябинской области из-за низкой температуры воздуха и сильной метели, на некоторых автодорогах региона образовались заторы, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.
РИА Новости22:47

Космонавт Виноградов об успехах Роскосмоса: «Не надо цепляться за прошлое»

С одной стороны, американцы запустили марсоход, с другой – у них нет пилотируемых запусков в космос: астронавты работают на российской МКС и улетают в космос вместе с нашими космонавтами.
ФедералПресс21 февраля в 22:00

Видеоролик детской библиотеки Улан-Удэ номинирован на интернет-премию «На благо мира»

Видеоролик «12 животных нефритового императора» Республиканской детско-юношеской библиотеки Улан-Удэ был номинирован на Интернет-премию «На благо мира».
Московский Комсомолец Улан-Удэ23:04