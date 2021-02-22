Космонавт Виноградов об успехах Роскосмоса: «Не надо цепляться за прошлое»

С одной стороны, американцы запустили марсоход, с другой – у них нет пилотируемых запусков в космос: астронавты работают на российской МКС и улетают в космос вместе с нашими космонавтами.