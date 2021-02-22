Вестник КавказаБиткоин упал ниже психологического порога $50 тысБиткоин сегодня днем резко ускорил падение, опустившись ниже психологической отметки в $50 тыс, об этом говорят данные торгов.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuИзвестияВестник КавказаВести.RuКП - ЧелябинскКП - ЧелябинскВести.RuВести.RuВести.RuПодробнее о событииКурс биткойна упал до $45,6 тысячиРЕН ТВвчера в 07:01Стоимость биткоина снизилась на 16%Телеканал 360°вчера в 07:30Биткоин дешевеет второй день подрядПРАЙМвчера в 04:52Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%Известиявчера в 01:15Биткоин рухнул больше чем на 10 процентовLenta.ruвчера в 01:11Биткоин подешевел на 5,13%Московский Комсомолецвчера в 22:01Цена биткоина обвалилась ниже 50 тысяч долларовРИА Новости22 февраля в 09:31Показать ещёОценить6КомментироватьПоделиться