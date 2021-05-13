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Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов

Стоимость биткоина снизилась более чем на 17%, примерно до 46,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Биткойн упал в цене

Интерфакс21:09

Биткоин падает в цене более чем на 15%

RT на русском20:52

Биткоин потерял в цене почти десять процентов

ФАН19:59

Биткойн снизился более чем на 15%

ТАСС20:22

Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов

РИА Новости20:14

Биткоин резко упал в цене

Lenta.ru20:23

Биткоин резко потерял почти 10% стоимости

Life.ru19:59
Интересное

Yomiuri: Япония хочет к 2030 году создать новую ракету-носитель с возвращаемой ступенью

Япония рассчитывает использовать технологии, схожие с теми, которые применяет компания SpaceX в ракете-носителе Falcon 9. В частности, речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.
ТАССвчера в 20:58

Глава НАСА выступил за продление эксплуатации МКС до 2030 года

Работу Международной космической станции (МКС) необходимо продлить до 2030 года, заявил новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон, сообщает 11 мая The Washington Post.
ИА Красная Веснавчера в 12:04

Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность производителей и сетей

Одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъвчера в 04:31

В Ульяновске у иностранных студентов выявили индийский штамм COVID-19

В Ульяновске 52 иностранных студента медицинского факультета Ульяновского государственного университета (УлГУ) госпитализированы с коронавирусной инфекцией, у троих из них выявлен индийский штамм, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Диляра Хакимова.
Интерфакс11 мая в 04:02