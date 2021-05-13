Работу Международной космической станции (МКС) необходимо продлить до 2030 года, заявил новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон, сообщает 11 мая The Washington Post.
В Ульяновске 52 иностранных студента медицинского факультета Ульяновского государственного университета (УлГУ) госпитализированы с коронавирусной инфекцией, у троих из них выявлен индийский штамм, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Диляра Хакимова.