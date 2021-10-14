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Биткоин вернулся к уровню в $58 тысяч впервые с мая

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.05 мск дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов.
РИА Новости
С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов.
РИА Новости
Аналитическая компания B2C2 объясняет подорожание биткоина в начале октября высоким спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — банков, инвестиционных компаний и других организаций.
Lenta.ru
В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.
РИА Новости

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