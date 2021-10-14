Аналитическая компания B2C2 объясняет подорожание биткоина в начале октября высоким спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — банков, инвестиционных компаний и других организаций.
15 октября Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал, что на следующей неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США может одобрить первый в стране биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах.
Компания MintGreen заключает контракт с энергетической компанией города Норт-Ванкувер в Канаде, чтобы начать отопление более 100 жилых и коммерческих зданий с помощью инновационной низкоуглеродной энергии, указано в пресс-релизе MintGreen.