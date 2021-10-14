Первый в США биткоин-ETF получил одобрение SEC

15 октября Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал, что на следующей неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США может одобрить первый в стране биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах.