В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ ФСИН России.