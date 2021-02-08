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РИА Новости

Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина вновь бьет исторический рекорд и превышает 46 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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«Купи себе биткоин»: как обращаться с криптовалютой

Московский Комсомолецвчера в 09:15

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Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов

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"Минэнерго России продолжит консультации с ФАС России для выработки необходимого комплекса мер по нивелированию дальнейшего роста биржевых цен на СУГ", - добавил представитель министерства.
ТАССвчера в 14:07

В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ ФСИН России.
РИА Новостивчера в 08:44

Установлена скорость разгона электронов

Научные специалисты провели исследовательскую работу, в результате которой им удалось выяснить, что радиационные пояса нашей планеты ускоряют электроны до релятивистских скоростей.
Anonsens7 февраля в 14:30