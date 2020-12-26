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Вести.Ru
Вести.Ru

Биткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000

В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источнике
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Эхо Москвы

Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум

Эхо Москвы17:11
ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум

ТАССвчера в 15:53
ПРАЙМ

Биткоин обновил очередной рекорд, превысив $26 тысяч

ПРАЙМвчера в 15:46
Коммерсантъ

Биткойн впервые превысил $26 тысяч

Коммерсантъ16:05
РБК

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

РБК16:48
РИА Новости

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов

РИА Новостивчера в 15:50
Znak.com

Курс биткоина вырос почти до $25 тыс. и побил исторический максимум

Znak.com25 декабря в 06:56

Продовольственные карточки вместо банковских: россияне получат помощь не деньгами, а едой

Важным преимуществом продуктовых карточек является то, что люди не получают живых денег, а получают товары первой необходимости - макароны, подсолнечное масло, сахар и так далее, - обосновывает свое мнение правительственный экономист.
Продовольственные карточки вместо банковских: россияне получат помощь не деньгами, а едой
Vologda-poisk.ru25 декабря в 06:54

В III квартале 2020 года в России стали покупать больше дорогих страховок

Граждане России в III квартале 2020 года купили на 9,6% больше страховых продуктов, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили представители крупных страховых компаний 27 декабря газете «Известия».
ИА Красная Весна18:08

Hyundai приостанавливает поставки автомобилей в РФ в новогодние праздники

Автопроизводитель сообщает, что поставки автомобилей, приобретенных онлайн, будут приостановлены из-за грядущих новогодних нерабочих праздничных день, но их полностью возобновят с 11 января 2021 года.
Новые автомобили24 декабря в 09:44