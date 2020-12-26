Продовольственные карточки вместо банковских: россияне получат помощь не деньгами, а едой

Важным преимуществом продуктовых карточек является то, что люди не получают живых денег, а получают товары первой необходимости - макароны, подсолнечное масло, сахар и так далее, - обосновывает свое мнение правительственный экономист.