Вести.RuБиткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеМосква 24ИзвестияДеловое.ТВТелеканал 360°Life.ruPiter.tvИзвестияРЕН ТВИзвестияДождьПодробнее о событииЦена биткоина обновила исторический рекордLenta.ruвчера в 02:56Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за деньТАССвчера в 06:12Курс биткоина продолжает обновлять рекордыЭхо Москвывчера в 07:35Курс биткоина обновил исторический максимумРИА Новостивчера в 06:17Исторический максимум: цена биткоина превысила отметку в $27 тысячРЕН ТВвчера в 01:24Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысячКоммерсантъвчера в 01:40Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысячПРАЙМвчера в 01:13Показать ещёОценить241КомментироватьПоделиться