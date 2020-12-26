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Вести.Ru
Вести.Ru

Биткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000

В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источнике
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Lenta.ru

Цена биткоина обновила исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 02:56
ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за день

ТАССвчера в 06:12
Эхо Москвы

Курс биткоина продолжает обновлять рекорды

Эхо Москвывчера в 07:35
РИА Новости

Курс биткоина обновил исторический максимум

РИА Новостивчера в 06:17
РЕН ТВ

Исторический максимум: цена биткоина превысила отметку в $27 тысяч

РЕН ТВвчера в 01:24
Коммерсантъ

Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысяч

Коммерсантъвчера в 01:40
ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысяч

ПРАЙМвчера в 01:13

Посол РФ: первая партия российской вакцины поступит в Белоруссию в начале 2021 года

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Белоруссию для массовой прививочной кампании в начале 2021 года.
Коммерсантъ16:30

Сирийские ПВО отразили атаку самолетов ВВС Израиля в провинции Хама

"Враждебные израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении Мисяф на западе провинции Хама", —сказано в сообщении ведомства.
Политика Сегодня25 декабря в 00:35