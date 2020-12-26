Посол РФ: первая партия российской вакцины поступит в Белоруссию в начале 2021 года

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Белоруссию для массовой прививочной кампании в начале 2021 года.