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Вести.Ru
Вести.Ru

Биткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000

В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источнике
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Эхо Москвы

Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум

Эхо Москвы17:11
РБК

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

РБК16:48
Lenta.ru

Цена биткоина дважды за день побила исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов

РИА Новостивчера в 15:50
Коммерсантъ

Биткойн впервые превысил $26 тысяч

Коммерсантъ16:05
ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум

ТАССвчера в 15:53
Znak.com

Курс биткоина вырос почти до $25 тыс. и побил исторический максимум

Znak.com25 декабря в 06:56