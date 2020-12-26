Вести.RuБиткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеМосква 24Деловое.ТВОбщественная служба новостейРЕН ТВТелеканал ОТВМИР 24ИзвестияРЕН ТВТК ЗвездаМосква 24Подробнее о событииЦена биткоина впервые превысила $26 тысячТелеканал 360°16:25Биткойн впервые превысил $26 тысячКоммерсантъ16:05Курс биткоина вырос почти до $25 тыс. и побил исторический максимумZnak.com25 декабря в 06:56Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларовРИА Новостивчера в 15:50Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимумРБК16:48Биткоин обновил очередной рекорд, превысив $26 тысячПРАЙМвчера в 15:46Цена биткоина дважды за день побила исторический рекордLenta.ruвчера в 15:52Показать ещёОценить112КомментироватьПоделиться