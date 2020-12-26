На Украине: Модернизация танков Т-64 «Краб» будет проведена без повторения российских ошибок с Т-72 и Т-90

Предполагается, что при этом украинские инженеры учтут опыт боевого применения танков на Донбассе и "смогут избежать ошибок россиян, которые они допустили с Т-72 и Т-90 в ходе модернизации".