Вести.RuБиткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеМосква 24ИзвестияДеловое.ТВТелеканал 360°Life.ruТелеканал Санкт-ПетербургМосква 24ДождьИзвестияПодробнее о событииЦена биткойна обновила исторический максимум второй раз за деньТАСС06:12По объему капитализации биткоин обогнал VisaEvo-rus.com06:27Курс биткоина обновил исторический максимумРИА Новости06:17Стоимость биткоина впервые поднялась выше $28 тысZnak.com08:05Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимумЭхо Москвы05:32Цена биткоина обновила исторический рекордLenta.ru02:56Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысячКоммерсантъ01:40Показать ещёОценить231КомментироватьПоделиться