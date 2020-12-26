Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Биткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000

В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за день

ТАСС06:12
Evo-rus.com

По объему капитализации биткоин обогнал Visa

Evo-rus.com06:27
РИА Новости

Курс биткоина обновил исторический максимум

РИА Новости06:17
Znak.com

Стоимость биткоина впервые поднялась выше $28 тыс

Znak.com08:05
Эхо Москвы

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Эхо Москвы05:32
Lenta.ru

Цена биткоина обновила исторический рекорд

Lenta.ru02:56
Коммерсантъ

Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысяч

Коммерсантъ01:40

Фигуристка Трусова объяснила свой проигрыш Щербаковой на ЧР

Фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не смогла выступить на чемпионате России в Челябинске на высоком уровне и проиграла воспитанницам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.
Фигуристка Трусова объяснила свой проигрыш Щербаковой на ЧР
News.ru17:38