Фигуристка Трусова объяснила свой проигрыш Щербаковой на ЧР

Фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не смогла выступить на чемпионате России в Челябинске на высоком уровне и проиграла воспитанницам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.