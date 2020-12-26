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Вести.Ru
Вести.Ru

Биткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000

В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источнике
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Znak.com

Стоимость биткоина впервые поднялась выше $28 тыс

Znak.comвчера в 08:05
Evo-rus.com

По объему капитализации биткоин обогнал Visa

Evo-rus.comвчера в 06:27
ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысяч

ПРАЙМвчера в 01:13
ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за день

ТАССвчера в 06:12
Эхо Москвы

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Эхо Москвывчера в 05:32
Коммерсантъ

Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысяч

Коммерсантъвчера в 01:40
РИА Новости

Курс биткоина обновил исторический максимум

РИА Новостивчера в 06:17