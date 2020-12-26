Вести.RuБиткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеМосква 24ИзвестияДеловое.ТВМИР 24Телеканал 360°Life.ruТелеканал 360°КП - ЧелябинскРидусДождьПодробнее о событииСтоимость биткоина впервые поднялась выше $28 тысZnak.comвчера в 08:05По объему капитализации биткоин обогнал VisaEvo-rus.comвчера в 06:27Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысячПРАЙМвчера в 01:13Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за деньТАССвчера в 06:12Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимумЭхо Москвывчера в 05:32Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысячКоммерсантъвчера в 01:40Курс биткоина обновил исторический максимумРИА Новостивчера в 06:17Показать ещёОценить234КомментироватьПоделиться