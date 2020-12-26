Суд оштрафовал Магомеда Исмаилова на 10 тысяч рублей за массовую драку на турнире в Москве

Во время прошедшего в Москве турнира по смешанным единоборствам Исмаилов и Минеев начали словесную перепалку в клетке, которая переросла в массовую драку.