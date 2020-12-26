Прошлогодние флагманы проходят бета-тестирование в Китае Сегодня, 27 декабря 2020 года, стало известно, что компания Huawei выпустила очередной апдейт для Huawei P30 и P30 Pro в виде бета-версии EMUI 11 v. 11.0.0.128 для пользователей китайского смартфон-рынка.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал огромную ошибку, заявив о равной ответственности СССР и Германии за Вторую мировую войну, заявил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021-м году, но человечество, по его словам, в будущем году не справится с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в Следственном комитете, она переведена в статус подозреваемой по уголовному делу, рассказал директор ФБК Иван Жданов.