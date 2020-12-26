Роспотребнадзор спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году

Академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021-м году, но человечество, по его словам, в будущем году не справится с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии.