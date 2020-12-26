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Вести.Ru
Вести.Ru

Биткоин вновь побил исторический рекорд, превысив $26 000

В субботу, 26 декабря, стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум.В источнике
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Znak.com

Стоимость биткоина впервые поднялась выше $28 тыс

Znak.com08:05
Evo-rus.com

По объему капитализации биткоин обогнал Visa

Evo-rus.com06:27
Коммерсантъ

Стоимость биткойна впервые превысила $27 тысяч

Коммерсантъ01:40
ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за день

ТАСС06:12
Эхо Москвы

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Эхо Москвы05:32
Lenta.ru

Цена биткоина обновила исторический рекорд

Lenta.ru02:56
РИА Новости

Курс биткоина обновил исторический максимум

РИА Новости06:17

Huawei добавила функцию сверхскоростной передачи данных в смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Прошлогодние флагманы проходят бета-тестирование в Китае Сегодня, 27 декабря 2020 года, стало известно, что компания Huawei выпустила очередной апдейт для Huawei P30 и P30 Pro в виде бета-версии EMUI 11 v. 11.0.0.128 для пользователей китайского смартфон-рынка.
Центральная Служба Новостей11:00

Песков назвал ошибкой заявления Зеленского об ответственности СССР за Вторую мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский сделал огромную ошибку, заявив о равной ответственности СССР и Германии за Вторую мировую войну, заявил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия07:22

Роспотребнадзор спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году

Академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021-м году, но человечество, по его словам, в будущем году не справится с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии.
Известия11:27

Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в СК

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в Следственном комитете, она переведена в статус подозреваемой по уголовному делу, рассказал директор ФБК Иван Жданов.
Ведомости25 декабря в 13:48