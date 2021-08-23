В России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тыс. электромобилей

В России к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.