Сотрудники транспортной полиции задержали в Омском аэропорту женщину, которая вопреки требованиям закона выпустила свою собаку в самолете, летевшем из Симферополя, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).
Анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и военным по 15 тыс. рублей обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.