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Биткоин вновь преодолел отметку в 50 тысяч долларов

Биткоин установил исторический рекорд 65 тысяч долларов в середине апреля, а уже в начале лета Китай фактически объявил войну криптовалютам.
Smotrim.ru
В апреле 2021 года стоимость криптовалюты достигла 63 тыс долларов, но уже в июле опустилась ниже 30 тыс долларов.
Expert.ru
Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $50 тыс. 15 мая 2021 года.
Московский Комсомолец
Несмотря на новый тренд, некоторые эксперты поговаривают о возможном падении до 18 тысяч.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

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