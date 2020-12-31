За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%. Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.

С чего всё началось «Текущее состояние социальной матрицы крипторынка говорит о том, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», — передает РИА «Новости» директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин. Телеканал 360° вчера в 08:14