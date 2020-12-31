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Газета.Ru
Газета.Ru

Биткоин впервые преодолел отметку в $33 тысячи

За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%. Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.В источнике
Lenta.ru
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Комсомольская правда
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С чего всё началось
«Текущее состояние социальной матрицы крипторынка говорит о том, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», — передает РИА «Новости»
 директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин.
Телеканал 360°вчера в 08:14
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