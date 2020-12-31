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Газета.Ru
Газета.Ru

Биткоин впервые преодолел отметку в $33 тысячи

За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%. Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.В источнике
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С чего всё началось
К 17:00 мск самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, свидетельствуют
 данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
Forbesвчера в 09:03
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Биткоин взял четвертый рекорд за день

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BFM.ru

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BFM.ruвчера в 09:51
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ПРАЙМвчера в 11:50
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Биткоин поставил четвертый рекорд за сутки

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Стоимость биткойна превысила отметку в $31 тыс

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