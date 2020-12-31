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Газета.Ru
Газета.Ru

Биткоин впервые преодолел отметку в $33 тысячи

За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%. Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.В источнике
Lenta.ru
Телеканал RTVI
Комсомольская правда
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Телеканал 360°
С чего всё началось
«Текущее состояние социальной матрицы крипторынка говорит о том, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», — передает РИА «Новости»
 директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин.
Телеканал 360°вчера в 08:14
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Биткоин подскочил до 33 тысяч долларов, но откатился назад

Фонтанка.Рувчера в 15:01
BFM.ru

Биткоин впервые в истории превысил отметку в $33 тысячи

BFM.ruвчера в 09:51
РБК

Биткоин за день вырос на $4000 и установил новый максимум в $33 тыс

РБКвчера в 12:01
Российская газета

Биткоин установил рекорд роста стоимости за день

Российская газетавчера в 12:40
Lenta.ru

Биткоин взял четвертый рекорд за день

Lenta.ruвчера в 14:32
ПРАЙМ

Биткоин преодолел отметку в $33 тысячи

ПРАЙМвчера в 11:50
Коммерсантъ

Стоимость биткойна впервые превысила $31 тыс

Коммерсантъвчера в 07:25

Названы симптомы пищевых отравлений, требующие обращения к врачу

Степень отравления может быть разной: если симптомы отравления были короткими, без повышения температуры и сильной слабости, и организм сам с этим справился, то особых причин тревожится нет, считает врач.
РИА Новости18:24