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Газета.Ru
Газета.Ru

Биткоин впервые преодолел отметку в $33 тысячи

За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%. Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.В источнике
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С чего всё началось
К 17:00 мск самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, свидетельствуют
 данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
Forbesвчера в 09:03
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Lenta.ru

Биткоин взял четвертый рекорд за день

Lenta.ruвчера в 14:32
Газета.Ru

Биткоин впервые преодолел отметку в $33 тысячи

Газета.Ruвчера в 15:15
ТАСС

Стоимость биткойна превысила отметку в $31 тыс

ТАССвчера в 07:51
BFM.ru

Биткоин впервые в истории превысил отметку в $33 тысячи

BFM.ruвчера в 09:51
ПРАЙМ

Биткоин преодолел отметку в $33 тысячи

ПРАЙМвчера в 11:50
Forbes

Цена биткоина впервые в истории превысила $31 000

Forbesвчера в 09:03
Вести.Ru

Биткоин поставил четвертый рекорд за сутки

Вести.Ruвчера в 13:30

Большунов одержал победу во второй гонке лыжной многодневки «Тур де Ски»

Победу во второй гонке престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» одержал действующий обладатель Большого хрустального глобуса российский спортсмен Александр Большунов 2 января, захватив лидерство в общем зачете соревнований.
ИА Красная Веснавчера в 09:48

Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", - написала Никогосян в Facebook.
РИА Новостивчера в 12:37