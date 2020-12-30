За субботу, 2 января, цена криптовалюты в среднем дорожала на 9%. Так, по данным на 19.41 по мск, стоимость поднималась на 11,02% до $32 408 более чем по 20 биржам. Минутами ранее цена биткоина превышала отметку в $33 тысячи.

С чего всё началось К 17:00 мск самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. Forbes вчера в 09:03