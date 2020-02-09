Впервые с октября прошлого года цена самой популярной криптовалюты биткоин пересекла отметку в десять тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга криптовалют CoinMarketCap.

Биткоин впервые с октября превысил отметку в $10 тысяч

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