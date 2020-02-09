Экономика
Life.ruБиткоин впервые с октября превысил отметку в $10 тысяч
Впервые с октября прошлого года цена самой популярной криптовалюты биткоин пересекла отметку в десять тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга криптовалют CoinMarketCap.
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Общество
Российские туристы назвали Рио самым сексуальным городом мира
В тройке призеров - Амстердам и Паттайя Россияне назвали самые сексуальные города в мире.
Политика
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20
Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
Донбасс сегодня: патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ, «защитники» Украины распродают армию
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области
Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
В аэропорту Усинска (Коми) совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Utair.
Кино
Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Школьница из Томска, всерьез занимающаяся режиссурой, получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате".
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Политика
Спикеру парламента Хакасии Владимиру Штыгашеву вынесут выговор
Комиссия осудила поступок спикера парламента Хакасии, посчитав его недопустимым, а высказывания оценила как несоответствующие базовым принципам партии.
Авто
Кроссовер Renault Duster оснастили новым турбомотором от Mercedes
На автосалоне Auto Expo, который стартовал буквально несколько дней назад, компания Renault представила новую силовую установку для своей модели Duster.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы
Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Политика
Генсек ООН посетит Москву 9 мая
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москву в рамках празднования 75-летия Победы, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi постаралась не раскрывать до презентации всех особенностей данной модели, а также его внешнего вида.
Наука
Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий
Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро
Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.
Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.