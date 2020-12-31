Обновлено в 21:28 Крупнейшая криптовалюта биткоин впервые в истории превысила отметку в 33 тысячи долларов в ходе торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Общая стоимость всех биткоинов на бирже при нынешней цене днем 2 января приблизилась к 600 млрд долларов.

С чего всё началось К 17:00 мск самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk. Forbes вчера в 09:03