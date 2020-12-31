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BFM.ru
BFM.ru

Биткоин впервые в истории превысил отметку в $33 тысячи

Обновлено в 21:28 Крупнейшая криптовалюта биткоин впервые в истории превысила отметку в 33 тысячи долларов в ходе торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Общая стоимость всех биткоинов на бирже при нынешней цене днем 2 января приблизилась к 600 млрд долларов.В источнике
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С чего всё началось
К 17:00 мск самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, свидетельствуют
 данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
Forbesвчера в 09:03
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Фонтанка.Ру

Биткоин подскочил до 33 тысяч долларов, но откатился назад

Фонтанка.Рувчера в 15:01
ФАН

Стоимость биткоина превысила 30 тысяч долларов

ФАНвчера в 07:25
РБК

Биткоин за день вырос на $4000 и установил новый максимум в $33 тыс

РБКвчера в 12:01
BFM.ru

Биткоин впервые в истории превысил отметку в $33 тысячи

BFM.ruвчера в 09:51
ПРАЙМ

Биткоин преодолел отметку в $33 тысячи

ПРАЙМвчера в 11:50
Центральная Служба Новостей

Стоимость биткойна превысила отметку в $30 тыс., обновив свой исторический максимум

Центральная Служба Новостейвчера в 08:42
Lenta.ru

Биткоин взял четвертый рекорд за день

Lenta.ruвчера в 14:32

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о готовности проводить клинические испытания российской вакцины "Спутник V" и англо-шведского препарата Astrazeneca на Украине.
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