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BFM.ru
BFM.ru

Биткоин впервые в истории превысил отметку в $33 тысячи

Обновлено в 21:28 Крупнейшая криптовалюта биткоин впервые в истории превысила отметку в 33 тысячи долларов в ходе торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Общая стоимость всех биткоинов на бирже при нынешней цене днем 2 января приблизилась к 600 млрд долларов.В источнике
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С чего всё началось
К 17:00 мск самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, свидетельствуют
 данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
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Lenta.ru

Биткоин взял четвертый рекорд за день

Lenta.ru14:32
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Биткоин поставил четвертый рекорд за сутки

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Сообщения о регистрации на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не соответствуют действительности, написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач при министерстве здравоохранения страны Виктор Ляшко.
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