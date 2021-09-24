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Биткоин за час подешевел на 3 тысячи долларов

Центральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютами, являются незаконными и должны быть запрещены.
Forbes
Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.
ПРАЙМ
На фоне снижения стоимости биткоина опустились в цене и альткоины.
ПРАЙМ
Стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum снизилась с 12:00 МСК почти на 9%. За тот же период Cardano и Binance Coin подешевели на 5% и 9% соответственно.
РБК

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