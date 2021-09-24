Российская газетаБиткоин за час подешевел на 3 тысячи долларовЦентральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютами, являются незаконными и должны быть запрещены.ForbesВне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.ПРАЙМНа фоне снижения стоимости биткоина опустились в цене и альткоины.ПРАЙМСтоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum снизилась с 12:00 МСК почти на 9%. За тот же период Cardano и Binance Coin подешевели на 5% и 9% соответственно.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDiscover24Центральная Служба НовостейЭкономика сегодняГазета.RuИнвест-ФорсайтFBM.ruФАНПлюс один +1Афиша DailyДума ТВПодробнее о событииБиткоин рухнул в цене на $3 тысячи после заявления ЦБ КитаяГазета.Ruвчера в 13:44Капитализация крипторынка снизилась на $150 млрд за пять часовРБКвчера в 10:20Цена биткоина упала на 3 тысячи долларов после запрета Китая на операции с криптовалютамиКомсомольская правдавчера в 08:20Центробанк Китая объявил операции с криптовалютами вне законаForbesвчера в 08:06Биткоин дешевеет на фоне новостей из КитаяSmotrim.ruвчера в 07:55Китай обвалил курс биткоина и EthereumLenta.ruвчера в 07:48Биткоин подешевел на 3 тыс. долларов после заявления китайского Центрального банкаBanki Loansвчера в 06:47Показать ещёОценить62Поделиться