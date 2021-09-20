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Биткоин за прошедшие сутки подешевел на 5%

Днем 20 сентября курс биткоина падал до $42,5 тыс., за сутки опускаясь в цене на 10%.
РБК
-> По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 8,4% - до 43,33 тысячи долларов.
Finam.Ru
Согласно данным портала, рыночная капитализация актива упала ниже $860 млрд при суточных объемах торгов в $27,7 млрд.
Известия
С начала сентября стоимость биткоина показывает снижение примерно на 8%.
Finam.Ru

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