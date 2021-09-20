РБКБиткоин за прошедшие сутки подешевел на 5%Днем 20 сентября курс биткоина падал до $42,5 тыс., за сутки опускаясь в цене на 10%.РБК-> По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 8,4% - до 43,33 тысячи долларов.Finam.RuСогласно данным портала, рыночная капитализация актива упала ниже $860 млрд при суточных объемах торгов в $27,7 млрд.ИзвестияС начала сентября стоимость биткоина показывает снижение примерно на 8%.Finam.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКИзвестияПласИнвест-ФорсайтПодробнее о событииБиткоин рухнул после заявления ЭрдоганаИнвест-Форсайт11:17После обвала биткоину предрекли взрывной рост до $100 тысячМосковский Комсомолец09:35Стоимость биткоина опустилась ниже $45 000Forbes06:10Биткоин дешевеет на 10%, опускался ниже 43 тысяч долларовПРАЙМ08:58Биткоин подешевел на 5% за 24 часаИзвестия06:45«Крайне негативный расклад». Почему биткоин резко подешевелРБК10:54Стоимость биткоина опустилась ниже 45 тыс. долларовПлас04:00Показать ещёОценить5Поделиться