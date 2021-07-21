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Экономика

Биткоин за сутки подорожал на 7%

В среду, 21 июня курс биткоина на криптобирже Binance достигал $32,4 тыс.
РБК
Биткоин начал рост на ожиданиях конференции The B Word (началась 21 июля в 19:00 МСК).
РБК
Кравченко отметил, что рынок еще не вернулся к росту, а если разворота не случится, то цена первой криптовалюты может опуститься до $27 тыс.
РБК
— Глава FTX объяснил невозможность падения биткоина ниже $10 тыс.
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