РБКБиткоин за сутки подорожал на 7%В среду, 21 июня курс биткоина на криптобирже Binance достигал $32,4 тыс.РБКБиткоин начал рост на ожиданиях конференции The B Word (началась 21 июля в 19:00 МСК).РБККравченко отметил, что рынок еще не вернулся к росту, а если разворота не случится, то цена первой криптовалюты может опуститься до $27 тыс.РБК— Глава FTX объяснил невозможность падения биткоина ниже $10 тыс.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКInc-news.ruПодробнее о событииПочему цена биткоина снова поднялась выше $32 тыс. Что будет дальшеРБК13:24Биткоин вновь поднялся выше отметки в 30 тысяч долларовInc-news.ru03:32Стоимость биткоина снова выросла после паденияПлас04:00Эфириум резко растет в цене после 3 дней падения подрядИА Красная Весна10:52Показать ещёОценитьПоделиться