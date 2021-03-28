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Газета.Ru

Биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году

Стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун поделился прогнозами по росту биткоина в 2021 году. Об этом сообщает РБК. По его словам, рост криптовалюты может составить до $400 тыс.В источнике
С чего всё началось
Аналитик опубликовал твит
, в котором сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.

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