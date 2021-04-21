Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа поучаствует в воздушной части парада, который состоится в Улан-Удэ в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ВВО.
Запуск очередной партии космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" с космодрома Восточный запланирован на 26 апреля на 01:14 по московскому времени.
В Boeing заявили, что следующий испытательный полет космической капсулы для экипажа CST-100 Starliner состоится не раньше августа, объяснив ожидаемую длительную задержку, графиком других запусков и миссий к Международной космической станции.