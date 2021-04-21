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Lenta.ru

Биткоину предсказали скорый крах

Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.В источнике
Интересное

Авиационная группа ВВО примет участие в воздушной части парада Победы в Улан-Удэ

Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа поучаствует в воздушной части парада, который состоится в Улан-Удэ в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ВВО.
Байкал24вчера в 04:32

Запуск «Союза-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb запланировали на 26 апреля

Запуск очередной партии космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" с космодрома Восточный запланирован на 26 апреля на 01:14 по московскому времени.
ТАСС19 апреля в 10:22

Тестовые полеты Starliner перенесены на конец лета

В Boeing заявили, что следующий испытательный полет космической капсулы для экипажа CST-100 Starliner состоится не раньше августа, объяснив ожидаемую длительную задержку, графиком других запусков и миссий к Международной космической станции.
AstroNews.ru19 апреля в 14:49