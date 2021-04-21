Герои нашей войны: подвиг на Висле

Отличился в начале Висло-Одерской операции (12 января — 3 февраля 1945 г.). В ночь с 15 на 16 января в составе передовой группы сержант переправился через Вислу в районе поселка Новы-Двур (ныне город в Польше) и принял активное участие в боях за важную высоту на западном берегу реки.