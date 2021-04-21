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Lenta.ru

Биткоину предсказали скорый крах

Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.В источнике
Lenta.ru
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Аналитики предсказали биткоину скорый крах

Live2400:44

Биткоину предсказали скорый крах

Lenta.ru21:11
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Интересное

Герои нашей войны: подвиг на Висле

Отличился в начале Висло-Одерской операции (12 января — 3 февраля 1945 г.). В ночь с 15 на 16 января в составе передовой группы сержант переправился через Вислу в районе поселка Новы-Двур (ныне город в Польше) и принял активное участие в боях за важную высоту на западном берегу реки.
REGNUM00:12

Арсен Венгер: не удивлён, что вся эта шумиха с Суперлигой длилась недолго

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер отреагировал на новости о выходе английских клубов из состава участников Европейской Суперлиги.
Чемпионатвчера в 16:36

В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 24 884, скончался 331 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
РИА Новости01:14