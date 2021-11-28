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Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса

Биткойн 27 ноября стоил $53,55 тыс. долларов, то есть меньше всего с начала октября.
Газета.Ru
Биткоин резко упал вместе с другими активами, достигнув семинедельного минимума и официально вступив на территорию «медвежьего рынка».
Lenta.ru
По информации Coin Metrics, биткойн потерял 8% всего за 24 часа.
РЕН ТВ
Телеканал обращает внимание на тот факт, что пятницу 26 ноября — в день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавируса — мировые фондовые рынки упали.
РЕН ТВ

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Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
РЕН ТВ21:47
Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса
Газета.Ru21:18
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