Выяснилось, что дополнительные средства к пенсии станут приходить в автоматическом режиме для многих граждан в РФ, ведь с 2022 года на территории страны начал работать новый механизм, который позволит получать выплаты без заполнения различных заявлений, очередей и траты времени, пишет PRIMPRESS.