Будьте в Плюсе

Биткойн снижается более чем на 4% на фоне протестов в Казахстане

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ.
Национальная служба новостей
По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.
Национальная служба новостей
К 23:47 мск курс биткойна находился на уровне $44,230 тыс. (-4,58%).
ТАСС
Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитал» «Россия зовет!» глава государства отметил, что цифровые деньги ничем не обеспечены, а в некоторых странах запрещены.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Курс биткоина снижается на фоне протестов в Казахстане
Национальная служба новостей16:21
Биткойн снижается более чем на 4% на фоне протестов в Казахстане
ТАСС16:02
Показать все источники

Интересное

В казахстанском Павлодаре подавлены массовые беспорядки

Власти города Павлодара в Казахстане подавили массовые беспорядки, сейчас в городе спокойно. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Газета.Ruвчера в 12:18

Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой идет бой

Под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности.
РИА Новостивчера в 14:41

Пашинян сообщил, что начал консультации с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал консультации с главами стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Казахстане.
ТАССвчера в 14:56

Жителей Алма-Аты по громкой связи предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города

Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц в связи с активной фазой зачистки города, сообщило агентство KazTAG.
РИА Новости16:00
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз под давлением фиксации прибыли игроками после роста начала года, а также на фоне геополитической напряженности из-за протестов в соседнем Казахстане, при этом была проигнорирована подорожавшая нефть (Brent превысила $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС растеряли весь рост с начала года.
Интерфаксвчера в 11:15

Задержанные за убийство девочки костромичи дали признательные показания

Подозреваемых в похищении и убийстве малышки полицейские задержали.
ГТРК Костромавчера в 08:50

Протестующие в Казахстане снесли памятник Назарбаеву в городе Талдыкорган

Участники антиправительственных протестов в Казахстане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области - статуя уроженца этого региона разломана пополам и свалена с постамента, сообщает местный портал KazTAG.
РИА Новостивчера в 11:35

Президент Казахстана Токаев ввел режим ЧП в Нур-Султане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране в среду ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
РИА Новостивчера в 05:30

Госсекретарь США Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом в руках ЕС для влияния на РФ

По итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Блинкен назвал российский трубопровод рычагом в руках Европейского Союза (ЕС) для влияния на Россию.
Lenta.ruвчера в 15:32