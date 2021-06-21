На вопрос, почему делегация США не передала собеседникам перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американским интересам, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры".
Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.