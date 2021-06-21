В Белом доме заявили, что не будут предупреждать Россию об ответных мерах за кибератаки

На вопрос, почему делегация США не передала собеседникам перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американским интересам, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры".