Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Биткойн снизился на 10%

Цена биткойна по состоянию на 0:30 мск снизилась до $31 995,07 (-10,26%), свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. Стоимость криптовалюты начала резко снижаться 21 июня в 23:59.В источнике

Подробнее о событии

Биткойн снизился на 10%

Коммерсантъ17:42

Биткойн снизился более чем на 10%

ТАСС17:40
Показать все источники
Интересное

В Белом доме заявили, что не будут предупреждать Россию об ответных мерах за кибератаки

На вопрос, почему делегация США не передала собеседникам перечень российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американским интересам, Псаки ответила: "Потому что мы не анонсируем меры".
ТАССвчера в 15:34

ВОЗ: индийский штамм коронавируса зафиксировали более чем в 90 странах мира

Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
РИА Новостивчера в 15:01