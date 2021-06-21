Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Биткойн снизился на 10%

Цена биткойна по состоянию на 0:30 мск снизилась до $31 995,07 (-10,26%), свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. Стоимость криптовалюты начала резко снижаться 21 июня в 23:59.В источнике

Подробнее о событии

Цена биткойна снизилась до 31 тысячи долларов

Москва 2418:25

Биткойн снизился на 10%

Коммерсантъ17:42

Биткойн снизился более чем на 10%

ТАСС17:40
Показать все источники
Интересное

ВОЗ: индийский штамм коронавируса зафиксировали более чем в 90 странах мира

Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
РИА Новостивчера в 15:01

Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании Болельщики и эксперты ожидали резвого футбола от скандинавов с самых первых минут, однако они, напротив, действовали достаточно спокойно.
Life.ruвчера в 16:49

Минтруд разрабатывает новую форму занятости, которая должна защитить права самозанятых

Новая форма занятости, создание которой прорабатывает Минтруд РФ, должна защитить права самозанятых, поскольку их отношения с заказчиком услуг на данный момент никак не регламентированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новостивчера в 15:16