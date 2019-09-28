Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.

Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков

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