Финансы
ИА БанкИнформСервисБитва вкладов. Эпизод VIII. Смена ставок
Как вы наверняка заметили, выпуски нашей битвы вкладов стали появляться очень часто - этот уже третий за месяц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Футбол
«Альмерия» собирается уволить Гути с поста главного тренера команды
По информации испанских СМИ, "Альмерия" всерьез рассматривает вариант с отставкой главного тренера Хосе Марии Гутьерреса, более известного как Гути.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Происшествия
«Ехал из Донецка», - на блокпосте в Донбассе умер пенсионер
"На нулевом блокпосту Марьинском умер пенсионер, ехал с Донецка", - сообщил пользователь под ником Garry.
Экономика
Шавкат Мирзиёев раскритиковал химпром за энергетическую неэффективность
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными министерствами, ведомствами и руководителями предприятий ситуацию в химической промышленности республики.
Политика
Лавров рассказал о договорённостях Путина и Обамы по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, напомнил о договорённостях российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы по урегулированию ситуации в Сирии в 2016 году.
Здоровье
Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом
Кому в России нужен йод Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода.
Наука
Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии
Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
Политика
Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%
Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
Происшествия
Прибывших из Японии казахстанцев обследуют на коронавирус
По данным внешнеполитического ведомства, казахстанцы покинули борт судна на прошлой неделе после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Футбол
Гончаренко рассказал о появившейся в ЦСКА «химии»
Армия и оружие
13 турецких военных погибли в сирийском Идлибе
Сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило, что ВКС России нанесли удары по 18 населённым пунктам в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Гаджеты
Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G
Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Наука
Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений
Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Биатлон
Дмитрий Васильев: братья Бё - негодяи, старший весь в допинге сидит
Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова.