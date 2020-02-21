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ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисБитва вкладов. Эпизод VIII. Смена ставок

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Как вы наверняка заметили, выпуски нашей битвы вкладов стали появляться очень часто - этот уже третий за месяц.
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Курсы доллара и евро стабилизировались

Экспресс газета20 февраля в 22:30

Курсы валют на сегодня, 21 февраля 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг20 февраля в 16:20

Битва вкладов. Эпизод VIII. Смена ставок

ИА БанкИнформСервис21 февраля в 07:58
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Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило, что ВКС России нанесли удары по 18 населённым пунктам в сирийской провинции Идлиб.
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