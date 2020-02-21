Как вы наверняка заметили, выпуски нашей битвы вкладов стали появляться очень часто - этот уже третий за месяц.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Экономика Шавкат Мирзиёев раскритиковал химпром за энергетическую неэффективность Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными министерствами, ведомствами и руководителями предприятий ситуацию в химической промышленности республики.

Политика Лавров рассказал о договорённостях Путина и Обамы по Сирии Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, напомнил о договорённостях российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы по урегулированию ситуации в Сирии в 2016 году.

Здоровье Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом Кому в России нужен йод Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода.

Политика Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40% Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Происшествия Прибывших из Японии казахстанцев обследуют на коронавирус По данным внешнеполитического ведомства, казахстанцы покинули борт судна на прошлой неделе после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Политика Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Политика Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.