РПЛ
ФК РостовБитва за лидерство: «Ростов» сыграет в гостях с ЦСКА
В случае победы наша команда обойдет соперника и получит шанс возглавить турнирную таблицу. Полтора года без побед Матчи прошлого сезона с желто-синими сложились для ЦСКА неудачно.
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Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура
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«Кто с мячом к нам придёт, тот в него и сыграет». Ролик ЦСКА к игре с «Ростовом»
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Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
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Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
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