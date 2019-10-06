В случае победы наша команда обойдет соперника и получит шанс возглавить турнирную таблицу. Полтора года без побед Матчи прошлого сезона с желто-синими сложились для ЦСКА неудачно.

Битва за лидерство: «Ростов» сыграет в гостях с ЦСКА

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