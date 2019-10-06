РПЛ

ФК РостовФК РостовБитва за лидерство: «Ростов» сыграет в гостях с ЦСКА

ЦСКА — Ростов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
В случае победы наша команда обойдет соперника и получит шанс возглавить турнирную таблицу. Полтора года без побед Матчи прошлого сезона с желто-синими сложились для ЦСКА неудачно.
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