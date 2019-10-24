Общество
Lenta.ruБитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении. Об этом в Twitter сообщил бывший спикер МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Константин Долгов. По его выражению, украинец «чуть не умер».
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