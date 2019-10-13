Единоборства

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12-раундового боя, прошедшем в Чикаго, судьи единогласно отдали победу российскому боксеру.
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Бивол: игра за титулы и большие бои продолжается

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Дмитрий Юрьевич Бивол
Российский боксёр
Непобеждённый российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Мастер спорта России международного класса. Чемпион мира по версии WBA. действующий чемпион мира по версии WBA.
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