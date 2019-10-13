Единоборства
Спорт-ЭкспрессБивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12-раундового боя, прошедшем в Чикаго, судьи единогласно отдали победу российскому боксеру.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
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Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?
Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск.
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Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
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Позитивной тенденции в сирийском урегулировании было бы невозможно добиться без вклада Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
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Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Медведев выиграл первый сет у Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
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В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
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Выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга
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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Известия вчера в 19:56
Армия и оружие
В Европе испугались новых волн беженцев из-за действий Турции в Сирии
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Чипсет Apple U1 был создан в Купертино
Первоначально считалось, что чип был лицензирован Decawave, однако Decawave подтвердила, что Apple разработала собственный чипсет, который совместим с чипами Decawave.
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В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
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Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам
1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
REGNUM 03:37
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Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
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Возросло число жертв трагедии в керченском колледже
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