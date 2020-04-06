Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы. Они просят у государтсва дополнительной поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Также авторы предложили на время вынужденного простоя выплачивать предпринимателям без наёмных работников пособие на уровне не ниже МРОТ и освободить их от погашения фиксированных взносов, передаёт
 ТАСС.
News.ru04:43

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Предприниматели просят о срочной помощи для всех сфер бизнеса

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Коронавирус. Глава ТПП РФ прокомментировал письмо 200 бизнесменов из Саратова

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После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
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Правительство Коми в срочном порядке закупает 70 аппаратов ИВЛ

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Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
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Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

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Финляндия продлила запрет на въезд до середины мая

Ограничения продлены до 13 мая. Финское правительство приняло такое решение для приостановки распространения коронавируса нового типа.
Петрозаводск говорит 06:11
Здоровье

В Покровской больнице выявили шесть случаев коронавируса

В Покровской больнице коронавирусной инфекцией заболели шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
78.ru 08:04
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Общество

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
РБК 07:05
Политика

В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии

Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией.
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Наука

Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Группа специалистов из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) обнаружила, что ивермектин, давно одобренный и продающийся по всему миру препарат, способен убить коронавирус всего за 48 часов.
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Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
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Общество

Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
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Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
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Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

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Общество

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:33
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
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В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

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Трамп пригрозил Индии ответными мерами за отказ поставлять медикаменты

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Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
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