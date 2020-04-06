Коронавирус
КоммерсантъБизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы. Они просят у государтсва дополнительной поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Также авторы предложили на время вынужденного простоя выплачивать предпринимателям без наёмных работников пособие на уровне не ниже МРОТ и освободить их от погашения фиксированных взносов, передаёт ТАСС.News.ru04:43
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Коронавирус. Глава ТПП РФ прокомментировал письмо 200 бизнесменов из Саратова
Взгляд-инфовчера в 11:07
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Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Происшествия
В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус
В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
Экономика
Правительство Коми в срочном порядке закупает 70 аппаратов ИВЛ
В Коми до конца текущей недели должны поступить 70 аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ), которые оплачены из республиканского бюджета.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
ЖКХ
В России введен мораторий на штрафы по долгам за услуги ЖКХ
Михаил Мишустин заявил, что «коммунальные услуги за долги отключать не будут, пени начислять не будут».
Общество
Финляндия продлила запрет на въезд до середины мая
Ограничения продлены до 13 мая. Финское правительство приняло такое решение для приостановки распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
В Покровской больнице выявили шесть случаев коронавируса
В Покровской больнице коронавирусной инфекцией заболели шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж
По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
Политика
В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии
Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией.
Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Группа специалистов из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) обнаружила, что ивермектин, давно одобренный и продающийся по всему миру препарат, способен убить коронавирус всего за 48 часов.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
Общество
Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Происшествия
В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Общество
Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Политика
В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Политика
Трамп пригрозил Индии ответными мерами за отказ поставлять медикаменты
В своей беседе Трамп сделал акцент на том, что для Вашингтона важно вывезти из Индии партию медикаментов, которая предназначена для американских граждан.
Происшествия
Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой
Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.