с чего всё началось

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы. Они просят у государтсва дополнительной поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.

Экономика Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».

Политика Граждан РФ, желающих вернуться из США, не хватает даже на один рейс Недостаточное число граждан России, оставивших заявку на возвращение из США в РФ, не позволяет сформировать даже один рейс, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 7 апреля на странице Посольства России в США в социальной сети Facebook.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».

Футбол США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Экономика Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.

Авто Эксперты назвали регионы с самым большим транспортным налогом Эксперты проанализировали налоговое бремя, возложенное государством на автомобилистов, и назвали регионы с самым большим и самым маленьким транспортным налогом.

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.

Технологии Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.

Киберспорт Начался закрытый бета-тест Valorant 7 апреля в 15:00 мск стартовала закрытая бета Valorant. Участникам тестирования доступны 10 персонажей и две карты.

Армия и оружие Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160 На селекторном совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о начале изготовления установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"), пишет ТАСС.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Экономика Делягин усомнился в адекватности министра финансов РФ Антона Силуанова Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве».