Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы. Они просят у государтсва дополнительной поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Также авторы предложили на время вынужденного простоя выплачивать предпринимателям без наёмных работников пособие на уровне не ниже МРОТ и освободить их от погашения фиксированных взносов, передаёт
 ТАСС.
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Предприниматели просят о срочной помощи для всех сфер бизнеса

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