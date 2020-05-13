Экономика

РБКРБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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Пока не сдаются

Российская газета11:43

Кризис доверия, дефолт и коллапс: бизнес обсудил арендные поправки

РБК11:33

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Гипер НН10 мая в 09:53

Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новости09:29

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В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
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Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

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